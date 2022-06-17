麥克要幫沒什麼錢的助教捷思尋找她的自排車款福斯高爾夫GTI，但她只提供麥克一輛舊福特嘉年華跟一千鎊預算。麥克賣掉福特，換來斑馬引擎，再變賣換取資金，購入及改裝飛雅特多寶為小型露營車，幫捷思購入高爾夫GTI六型，完成她的夢想。