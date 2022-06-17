小官騎都尉曹操看不慣朝野上下的懦弱，冒著生命危險，獨自前去刺殺董卓，雖然失敗卻一石激起千層浪，十八路諸侯們紛紛起兵，建立盟軍伐董，一腔熱血的曹操散盡家財徵募鄕勇，組建了自己的軍隊參與討伐董卓。劉關張雖沒一兵一卒，只有兄弟三人也希望參與會盟，隨即遭到眾諸侯的嘲笑，唯獨曹操欣賞劉備希望收買他們兄弟三人於旗下，兩人從不相識到惺惺相惜…