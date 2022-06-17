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秘境廚房第1季:疫情期間的新常態
旅遊生活頻道
- 今日 09:00PM
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新冠肺炎肆虐，小型商家損失慘重，一年只營業六個月的秘境廚房更是因為防疫政策幾乎完全無法開業。艾琳雖然大受打擊，但為了餐廳的所有員工、供應商，以及家人和自己，她與員工們討論出一些能夠降低損失的方法。首先是上網販售小農們原本就要提供給秘境廚房的食材，這個線上小農市集一推出便獲得熱烈迴響。但艾琳仍想要下廚，因此雖然礙於防疫政策無法開放內用，她決定將用餐區改到室外，並調整營業時間，改提供稍微簡便但一樣精美的午餐，所有前來用餐的客人無一不讚嘆艾琳的用心和食物的美味。
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