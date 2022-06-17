野地裡的白獅第1季:上集

動物身上的顏色都有其意義，可以用來溝通、躲藏或轉移焦點；在南非的克魯格國家公園內，誕生了兩隻罕見的小白獅姊妹，牠們特殊的白色皮毛引起了許多動物的注意，即便全身蓋滿塵土，還是看得出來牠們與眾不同。敵對掠食者可不會因此對牠們手下留情，在這片貧脊的荒野裡，這對小白獅姊妹能活得下去嗎？白色的皮毛將會成為牠們的助益還是阻礙？