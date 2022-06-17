生活科技大解密第15季:第16集

本次節目要介紹三種東西：南非的烤肉用木炭，運用歐洲與非洲科技，製作出現代烤肉大量需要的木炭，讓原本伐木業丟棄無用的木材，搖身一變成為賺錢的工具，甚至生產木炭剩下的邊料，也能製成煤球，物盡其用。日本的蕎麥麵與其他麵食的差異，就是使用藤本植物而非禾本植物的籽做為原料，日本製麵技術的豐富經驗，能製作出符合傳統的日本麵食。撐竿跳從1850年代開始發跡，並在20世紀初成為奧運項目，而除了運動員的素質外，撐竿材質也是讓高度紀錄一舉突破五米的關鍵。節目帶我們一探其製造過程。