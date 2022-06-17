魔女二部曲：另一個她

秘密實驗室“Ark本館”被一群不明人士摧毀，一名少女獨自倖存並第一次走出世界，對於外面世界感到陌生的她，偶然遇見慶熙和大吉這對姊弟，在農村和他們成為朋友，正當她逐漸適應溫暖的日常生活時，包含白總管、負責人張、總部要員趙賢、黑社會老大龍久和四位神秘人等在內，各懷鬼胎的勢力開始追查少女的行蹤，魔女的本性再次被喚醒。