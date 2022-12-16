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全球探險衝衝衝:3

BBC CBeebies - 2022.12.16(五) 07:30PM 節目表
 
格裏奇希望在澳洲內陸贏得太陽能競賽，可是他的願望卻無法成真，因為他半夜駕駛格裏車結果拋錨了。

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