烘焙兄弟:英國大口吃第1季:貝克威

在這集節目中，兩兄弟前往貝克威，去尋找英國最棒的食材。在那裡，他們拜訪了許多地點，並計劃在一週旅行結束時，用當地新鮮的食材入菜，舉辦一場盛宴來招待在當地認識的新朋友。他們去品嚐了貝克威布丁，拜訪啤酒釀造廠，見了巧克力達人，並且去參觀了飼養水牛的牧場。最後，兩兄弟以水牛肉入菜，比賽誰的廚藝最受當地居民青睞。