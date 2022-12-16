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印尼野生大地第1季:爬蟲類稱霸

動物星球 - 2022.12.16(五) 07:00PM 節目表
 
本集節目仲介紹了印尼的獨特環境，讓爬蟲類不管是在地面、海底還是高空，都佔有一席之地。陸地及海裡最讓人印象深刻的莫過於幾百萬年來外觀幾乎沒有改變的鹹水鱷以及地球上最大的蜥蜴科莫多龍，高空中則有飛蜥及天堂金花蛇。

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