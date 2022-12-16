English
繁體中文
祝賀澳門回歸23周年
公眾假期營業時間通告
公眾假期營業時間通告
有線呈獻新一季2022年度足球賽事
有線呈獻新一季2022年度足球賽事
有線7大新媒體頻道
有線7大新媒體頻道
立法會直播室全體會議
全程直播立法會
Home
>
頻道
>
教育/紀實
>
探索頻道
> 地球之謎第1季:被遺忘的雨林
地球之謎第1季:被遺忘的雨林
探索頻道
- 2022.12.16(五) 05:25PM
節目表
南美洲的亞馬遜雨林舉世聞名，但其實它的東南方還有一片雨林孕育著奇特的生命，面積雖然小了80倍，但生物多樣性卻同樣豐富，那就是大西洋叢林。嬌小的金獅狨是大西洋叢林裡的嬌客，牠們的性格非常溫馴，通常以家族團體群居，纖長又帶爪的手指讓牠們成為捉蟲專家，大啖雨林裡上千種不同類型的昆蟲。捲尾豪豬也是這裡的奇特生物之一，雨林中至少有四種不同的的捲尾豪豬，牠們都有可用來抓握的捲纏尾，方便牠們在林木間穿梭自如。
«上一頁
下一頁»
澳門有線電視
公司資料
最新消息
就業機會
技術應用
聯絡我們
免責聲明
服務條件
道路工程通告及
處罰政策和措施
客戶服務
收費標準
申請辦法
覆蓋大廈
常見問題
電視服務
酒店電視服務
家庭電視服務
宣傳服務
電視製作
電視廣告
大型戶外廣告/電子屏幕
網站推廣
電話語音系統
廣告代理
多元合作平台
頻道介紹
所有電視頻道
頻道節目表
電子頻道表
精彩節目
外部連結
購物
澳門售票網
動感教菁
有線與公天
有線管理系統
Copyright © 2022 Macau Cable TV, Ltd. All Rights Reserved.