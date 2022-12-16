地球之謎第1季:被遺忘的雨林

南美洲的亞馬遜雨林舉世聞名，但其實它的東南方還有一片雨林孕育著奇特的生命，面積雖然小了80倍，但生物多樣性卻同樣豐富，那就是大西洋叢林。嬌小的金獅狨是大西洋叢林裡的嬌客，牠們的性格非常溫馴，通常以家族團體群居，纖長又帶爪的手指讓牠們成為捉蟲專家，大啖雨林裡上千種不同類型的昆蟲。捲尾豪豬也是這裡的奇特生物之一，雨林中至少有四種不同的的捲尾豪豬，牠們都有可用來抓握的捲纏尾，方便牠們在林木間穿梭自如。