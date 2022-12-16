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我吃了那男孩一整年的早餐
衛視電影台
- 2022.12.16(五) 09:30PM
17 歲、高二的項微心(李沐 飾)視吃為人生最重要也是最療癒的事,而她第一次跟學長陶宥全(周興哲 飾)相遇,就是在學校的福利社。當時項微心少了 5 塊錢,買不了最愛的菠蘿麵包,陶宥全替她補了錢,讓她深感欠了人情,隔天,她在學校的游泳池邊看見一場分手戲碼,竟是陶宥全想和劈腿的女友分手卻分不掉,項微心靈機一動,拿著校花閨蜜方琦然(何思靜 飾)當藉口,讓陶宥全分手成功,她自認是見義勇為,也還了人情…
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