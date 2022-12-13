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旅遊生活頻道 - 2022.12.13(二) 08:05PM 節目表
 
本集中女星塔努加阿南森拜訪尤吉主廚並請他指導製作宴客料理。塔努加必須學會三道不同的料理：蒜奶龍蝦、坦都里山羊肉、印度燒餅。她能發揮料理天賦，習得尤吉主廚的手藝嗎？

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