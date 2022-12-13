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大河生存戰

動物星球 - 2022.12.13(二) 07:00PM 節目表
 
一起來到東非坦尚尼亞，探索大河裡的兩大霸主：河馬和鱷魚，看牠們如何在同一個棲地發揮天生本能，在互相衝突中爭取生存之地。

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