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跟著貝爾闖荒野第1季:拉吉尼

探索頻道 - 2022.12.13(二) 09:00PM 節目表
 
求生專家貝爾吉羅斯到印度一座國家公園的起點，跟印度最知名的影壇長青樹，超級巨星拉吉尼會面，要帶他展開畢生難得的野地大冒險。他們爬下溝壑取水、涉水取回拍攝野生動物的攝影機，在這趟冒險中，70歲的拉吉尼分享自己對水資源重要性的看法，並且展現了自己無畏艱難的本性，完成需要體力的各項挑戰，令貝爾十分推崇。

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