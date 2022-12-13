跟著貝爾闖荒野第1季:拉吉尼

求生專家貝爾吉羅斯到印度一座國家公園的起點，跟印度最知名的影壇長青樹，超級巨星拉吉尼會面，要帶他展開畢生難得的野地大冒險。他們爬下溝壑取水、涉水取回拍攝野生動物的攝影機，在這趟冒險中，70歲的拉吉尼分享自己對水資源重要性的看法，並且展現了自己無畏艱難的本性，完成需要體力的各項挑戰，令貝爾十分推崇。