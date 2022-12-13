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掃毒

衛視電影台 - 2022.12.13(二) 09:30PM
 
馬昊天、蘇建秋和張子偉相識於微時，同時考入警校。升為督察的昊天與子偉在毒品調查科工作，建秋則當毒販臥底，直至因太太懷有身孕欲退出行動，此時亞洲大毒梟八面佛在泰國現身，三兄弟決定一起赴泰助當地警方掃毒……

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