馬昊天、蘇建秋和張子偉相識於微時，同時考入警校。升為督察的昊天與子偉在毒品調查科工作，建秋則當毒販臥底，直至因太太懷有身孕欲退出行動，此時亞洲大毒梟八面佛在泰國現身，三兄弟決定一起赴泰助當地警方掃毒……