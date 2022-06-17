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農村女孩料理趣第8季:尼克的父親節

旅遊生活頻道 - 今日 08:05PM 節目表
本集節目中，茉莉的父親節慶祝會菜單有白醬雞肉千層麵、烤菠菜義大利餃沙拉，還有挪威草莓奶油捲，要犒賞全世界最棒的爸爸尼克。

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