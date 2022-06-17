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家第1季:與蝠鱝同遊
動物星球
- 今日 06:00PM
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羅伯特當一日公民科學家，隨著蝠(魚賁)計畫團隊到位在大堡礁的艾略特夫人島拍攝蝠(魚賁)的照片。丁哥犬是澳洲陸地上主要的頂端掠食者，大家對丁哥犬有很大的誤解，所以澳洲動物園內努力訓練生性害羞的丁哥犬不怕遊客，讓遊客從與牠們接觸中，改變對丁哥犬的誤解。紅頸袋鼠寶寶珊笛的媽媽被車子撞死，還在育兒袋中的珊迪成了孤兒。在獸醫與照護員的努力下，牠衝破了死亡關卡，逐漸成長茁壯中。
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