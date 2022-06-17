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綁票通緝令（1996）

HITS Movies - 今日 05:45PM 節目表

梅爾吉勃遜飾演一名白手起家的百萬富翁，但在綁匪綁架他兒子並勒索贖金時，他卻將付贖金的錢，用來做大膽﹑具有爭議且暴力的事。

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