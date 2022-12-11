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旅遊生活頻道 - 2022.12.11(日) 07:10PM 節目表
 
黎恩萊姆絲的好友治療師羅傑陪伴她走過人生最黑暗的時期，為了答謝羅傑，黎恩請房產兄弟替愛下廚及請客的羅傑打造一間室內外互通的夢幻廚房，同時改善洗衣間和浴室的動線並重新整修。

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