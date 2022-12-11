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揭開木乃伊第1季:圖坦卡門墓穴之火

探索頻道 - 2022.12.11(日) 09:55PM 節目表
 
1922年法老圖坦卡門的墓室被發現，保存完整的木乃伊與文物震驚世界，讓圖坦卡門成了世上最著名的木乃伊。但圖坦卡門木乃伊的狀況與先前法老皆不同，甚至發現焦黑痕跡，顯示墓室內可能起火。是遭到復仇的叛徒褻瀆阻礙他進入來世，還是古埃及有實驗性的木乃伊製作技術，確保法老獲得永生?

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