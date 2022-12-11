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感動她77次
衛視電影台
- 2022.12.11(日) 07:55PM
經過77次的不能原諒後，Eva終與拍拖十年多的Adam分手。回復單身的Eva寄情工作，但Adam仍對她念念不忘，希望藉著努力改過的誠意，感動她 77次以彌補過失。可是Eva遇上泰國男神影星Marvel，對方發動追求攻勢，甚至刻意向Adam挑機，令本已複雜的關係節外生枝。此時Eva的媽媽突然暈倒入院，Eva為成全病危母親的心願，決定與Adam舉行一場浪漫婚禮…… 究竟Eva最終會否被Adam感動？Marvel的出現又是否會改寫她的命運？這場婚禮又是屬於誰的大團圓結局？
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