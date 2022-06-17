為了證明自己的能力，大衛補足了他承諾的聘金，但是隆阿姨還是不肯答應讓孩子們去美國，安妮與大衛不斷找阿姨溝通，終於得到阿姨的同意。現在只剩兩天就要回美國了，在離開村子前他們要前往寺廟祈福，安妮邀請了很多村民一起去廟裡舉行祈福儀式，偏偏喬登在這時候跑得不見蹤影，這讓大衛跟安妮在村民面前很沒面子，他們決定回家以後要找喬登談，問他到底想不想去美國。