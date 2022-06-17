澳洲蛋白石獵人第5季:第20集

黑光隊在最後一刻達到30萬元的季目標，他們打算採購新設備，明年要趁勝追擊。叢林野人隊雖然沒有達標，但是在季末找到新的合作夥伴泰葛羅斯，也賺到購買通風機和挖掘機的費用，他們期許在下個礦季，替老賴斯賺到足夠的退休金，再創佳績。少年得志隊在萊特寧嶺沒有達到目標買到鑽孔機，但學到很多經驗，也進階成為更好的礦工。