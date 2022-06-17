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逃獄兄弟
衛視電影台
- 今日 07:55PM
三個互不相識的囚犯，合作密謀籌備一個難若登天的逃獄計畫。建天利用專業建築知識摸透獄中建築結構，計畫逃走路線；浩正則以熟練的神偷技能，將越獄所需工具一一偷到手上，更肩負起開鎖責任；而滾筒更以其獄中勢力，掩蓋一切越獄行徑，整個籌備行動過程驚險萬分，亦趣事頻生。中秋當晚，正是行動之時…
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