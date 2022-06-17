莎拉（茱莉亞史黛爾飾）希望成為一個芭蕾舞者，但她的夢想因為母親突然離世而終止了。她搬到父親（特里金尼飾）那裡，然而她已經很久沒有見過他了，他們住在芝加哥的貧民區。莎拉轉到一個新的學校裡，她是唯一的白人。她的人生出現了一個轉機，她跟雪尼爾（凱瑞華盛頓飾）結成朋友。後來，她更愛上了她的哥哥德瑞克（史恩派屈克湯瑪斯飾）。