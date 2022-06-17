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我的夢幻婚紗蘭開夏篇第2季:漏網之魚
旅遊生活頻道
- 今日 08:05PM
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喬跟未婚夫訂婚27年，五年前喬被診斷罹患大腸癌，如今癌症三度復發，喬決定跟約翰舉行婚禮，然而離婚禮只剩十週，國興非得替她找到婚紗不可。潔絲在網路上看到她很喜歡的婚紗，然而那件婚紗已經沒有賣了，她來到婚紗店，希望顧問能替她找到相似甚至是更好的婚紗。潔絲身上有許多刺青，她不介意展示它們，但她的母親希望她能遮住它們。
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