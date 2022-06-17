動物軍火庫第1季:注射氣味

不管是單獨使用或合併使用，噴射分泌物和發出氣味是兩種強大的手段，可以引誘並捕捉獵物或是驅趕敵人。烏賊靠噴發墨水黑幕來躲避敵人，臭鼬釋放的氣味讓掠食者敬而遠之，非洲莽原上鬣狗靠著氣味聯繫團結合作，北極苔原上麝牛用氣味標記足跡，臭味昭彰的袋獾用氣味維繫著秘密的社會，公無尾熊的氣味腺體是牠們的第一道防線，嚇阻對手侵入地盤，古老的馬陸發射氣味噁心的分泌物驅趕敵人。在動物軍火庫裡，這些不得了的能力讓動物可以採用更靈活的策略，以達到防身、驅敵、逃跑和吸引等各種目的。