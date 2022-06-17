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追謎探險隊第7季:失蹤的戰士
探索頻道
- 今日 08:05PM
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本集，喬許與復原計畫的成員一起尋找在二戰訓練任務中因相撞而墜海失落的一架復仇者轟炸機，期盼能讓機上三名軍人魂歸故土。他們運用高科技水下無人載具仔細勘查所有可能地點，目前一無所獲，但團隊將繼續努力，同時尋找其他在戰時訓練失蹤的軍人。
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