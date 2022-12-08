克里斯霍伊縱橫車壇第1季:第4集

克里斯這次挑戰參加由傳奇特技車手肯布拉克創造的金卡納大賽，比賽舉辦在波蘭華沙一座大型停車場改造而成的場地。克里斯的賽車是一輛現代i20 R5拉力賽車，並請彼得索貝指導他，在空地練習畫8字。隔天克里斯在正式場地練習了兩次，複雜的比賽路線使他很吃力，到了排位賽卻因為離合器故障而無法跑出好成績，最後在正式比賽時，因為起步熄火而立刻遭淘汰，證實金卡納大賽這種著重燒胎甩尾的特技比賽是多麼的困難。