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金錢帝國：追虎擒龍
衛視電影台
- 2022.12.08(四) 07:45PM
任職律師的陳克一直討厭這種非法收取利益的做法，認為小巿民如果沒錢，會連據理力爭的權利都被剝削。陳克有幸遇上由英國歸來的大學舊友白松安，白松安欣賞陳克這份正直不阿的個性，邀請他加入一個直接由港督任命的反貪機構—廉政公署。陳克與白松安挑選了一批精英隊員，組成了第一批廉政公署調查員，嚴厲打擊香港的地下規則，而他們首要的目標就是徐樂與跛豪這兩隻大老虎華探長徐樂與稱霸黑道的跛豪…
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