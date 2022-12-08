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驚悚

HITS Movies - 2022.12.08(四) 08:00PM 節目表
 
一位行事高調的律師決定為一名阿帕拉契男童進行辯護，這名男孩被指控是殺害大主教的凶手。在仔細查證事實後，他發現了大主教的黑暗祕密以及這名男孩的過去。

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