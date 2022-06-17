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蒂蒂說英語:4

BBC CBeebies - 今日 06:10PM 節目表
 
蒂鼓勵朋友說刺蝟這個詞，讓我們一同來一場「刺蝟」旋風冒險。今天我們遇見很多刺蝟：棕刺蝟、小刺蝟、吸吸鼻子刺蝟，還有飢餓的刺蝟。

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