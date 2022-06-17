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蛋糕大作戰:聖誕特輯2爬下煙囪

旅遊生活頻道 - 今日 07:10PM 節目表
 
耶誕老人臨時請假，該找誰來代班呢？這一回合的耶誕蛋糕大賽，參賽隊伍必須發揮創意，用糕點告訴大家是誰爬下煙囪送禮物來了。

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