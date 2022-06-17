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獅子與鬣狗
動物星球
- 今日 09:00PM
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馬賽馬拉這片位於東非的遼闊平原，孕育著一些地球上最壯觀的野生動物奇景。非洲擁有地球上數量最多的食肉動物和食腐動物，牠們促進並調節著草食動物的族群，但在這一片野生大地，有兩種驚人的物種很特別，那就是獅子和鬣狗，牠們的關係很殘酷，也是整個非洲最激烈的競爭關係。牠們採取相互對立的生存策略，互相控制，互相偷竊，互相殺害，在這場殘酷的遊戲裡，沒有誰占上風。
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