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炸雞特攻隊
衛視電影台
- 今日 09:30PM
由5位戇警組成的緝毒小隊，為破案日夜於黑幫對面的炸雞店監視，但案情毫無進展，連炸雞店都面臨執笠。隊長把心一橫，接手炸雞店繼續任務，誰知最廢的組員，竟能炸出食到人黯然銷魂的雞！他們的新店「啃得雞」一夜爆紅，吸引大批食客，舖頭人頭湧湧，日日炸雞炸到手軟，大家完全忘記任務，甚至想轉行炸雞?! 就在此時，案情因炸雞有了轉機……
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