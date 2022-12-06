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安迪的野生動物冒險之旅:1

BBC CBeebies - 2022.12.06(二) 08:00PM 節目表
 
安迪搭上他的探險車前往非洲的喀拉哈里沙漠。他的任務是找到沙雞要如何喝水的答案。在路上，安迪騎了一群大象並被一隻成年的沙雞帶上天際。

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