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旅遊生活頻道 - 2022.12.06(二) 08:05PM 節目表
 
莉莎邀朋友來作客，她想要自己下廚給他們一個驚喜，梅爾巴手把手帶著莉莎做了三道菜，分別是：魔鬼雞肉咖哩、參巴醬醋魚以及萊姆醬燒茄子。

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