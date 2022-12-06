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大貓日誌新篇章第2季:第2集
動物星球
- 2022.12.06(二) 09:00PM
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強納森和安潔拉再度回到馬賽馬拉，追蹤這塊淨土上的獅子、獵豹和花豹的生活。強納森今早回到姆西亞拉沼澤時覺得有點擔心，因為有一隻小獅子竟然不見了，小獅子只要落單就會非常危險，牠跑去哪裡了呢？而獵豹五兄弟則是個奇妙的群體，很少有獵豹會這樣集體行動，牠們甚至會一同打獵並和彼此分享獵物，這天牠們在莽原上成功抓到疣豬和斑馬，總算能飽餐一頓了。
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