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荒野求生秘技第6季:傑克葛倫霍特集

探索頻道 - 2022.12.06(二) 09:00PM 節目表
 
好萊塢大明星傑克葛倫霍號稱當今好萊塢最健美的男星，曾擔綱演出""斷背山""與""鍋蓋頭"，演技頗受好評。他是荒野求生秘技的忠實觀眾，也對貝爾在野外的驚險求生躍躍欲試，因此他將前往冰島，與貝爾展開兩天的驚險之旅。

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