荒野求生秘技第6季:傑克葛倫霍特集

好萊塢大明星傑克葛倫霍號稱當今好萊塢最健美的男星，曾擔綱演出""斷背山""與""鍋蓋頭"，演技頗受好評。他是荒野求生秘技的忠實觀眾，也對貝爾在野外的驚險求生躍躍欲試，因此他將前往冰島，與貝爾展開兩天的驚險之旅。