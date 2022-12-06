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新喜劇之王
衛視電影台
- 2022.12.06(二) 09:30PM
一直有個明星夢的奮青如夢做茄喱啡多年都未能上位，父親給她很大壓力，親友又勸她放棄，只有男友查理還支持她。如夢樂觀演下去，然而一次又一次的打擊終令她放棄，但此時名導演新片的大型選角又給她選中，如夢陷於現實與夢想兩難局面。
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