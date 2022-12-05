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安迪的野生動物冒險之旅:1

BBC CBeebies - 2022.12.05(一) 08:00PM 節目表
安迪搭上他的探險車前往南美找尋犰狳。他需要為了新雜誌拍攝封面照，但是犰狳不斷地躲開他。在路上，安迪遇見了一隻豚鼠以及兩隻正在吵架的原駝。

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