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農村女孩料理趣第8季:三人的母親節

旅遊生活頻道 - 2022.12.05(一) 08:05PM 節目表
本集節目中，茉莉做了以玫瑰糖霜裝飾的玫瑰杯子蛋糕甜筒、向中國城麵包致敬的熱狗花捲、用大蒜細香蔥司康包成的火腿乳酪三明治，以及仙女麵包佐杏仁奶油與彩色糖粒，來歡慶母親節。

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