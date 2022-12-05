喀拉哈里是非洲第二大的沙漠，在這嚴峻的環境裡，生命就是一場挑戰。公獅到了一定年紀就會被趕出獅群，過著流浪生活，牠們必須克服種種困難，找到落單的母獅，生下自己的後代，進一步建立自己的獅群，才有機會成為新一代的沙漠獅王。