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房產兄弟:A咖報恩計畫第2季:黃艾莉

旅遊生活頻道 - 今日 09:00PM 節目表
本集節目中，房產兄弟將和脫口秀演員黃艾莉聯手，改造摯友斯塔朵的地下室。為了感謝斯塔朵在她職業初期的慷慨無私，艾莉也親自參與翻修，將原先動線不良的地下室與荒涼的後院，改建成舒適的紓壓療癒所，以及招待親友的溫馨空間。

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