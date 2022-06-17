滅絕動物大追蹤第2季:象牙嘴啄木鳥

本集節目中，野生生物學家佛瑞斯特葛蘭特將前往美國路易斯安納的河灣區，尋找據說已經絕種的象牙嘴啄木鳥。佛瑞斯特必須長途跋涉，穿越難以通行又滿是毒蛇猛獸的沼澤，想辦法將象牙嘴啄木鳥引出來，拍回清晰的影片，才能證實牠們還活著。