自稱是「鱷魚」的小魚，年少時為了捱義氣而坐監，出獄後在大佬劉主任的介紹下到議員辦公室工作。某天，他以議辦職員身份，為農場負責人陳芝平處理水源問題。陳芝平因為承諾亡父會守住家族農地，所以成為區內唯一拒絕被收購的「釘子戶」。直到農地的自來水突然被切斷，獨守家園的她四處陳情，遇上傻頭傻腦的小魚，兩個來自不同世界的人，原來都是「認定目標，咬住了就不會放過」的類型。