Home > 頻道 > 教育/紀實 > 動物星球 > 動物奇門功夫第1季:未卜先知

動物奇門功夫第1季:未卜先知

動物星球 - 今日 11:00PM
貓咪有什麼樣的密技，竟然可以預測地震？夜間行動的貓頭鷹，為何可以在一片漆黑之中，仍如入無人之境？全球速度最快的動物是獵豹，牠到底有什麼樣的身體構造才能跑得這麼快？還有海獺，為何生活在冰冷海水中，卻一點也不怕冷？請看動物奇門功夫來解密。

澳門有線電視

客戶服務

電視服務

宣傳服務

頻道介紹

外部連結