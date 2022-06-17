動物奇門功夫第1季:未卜先知

貓咪有什麼樣的密技，竟然可以預測地震？夜間行動的貓頭鷹，為何可以在一片漆黑之中，仍如入無人之境？全球速度最快的動物是獵豹，牠到底有什麼樣的身體構造才能跑得這麼快？還有海獺，為何生活在冰冷海水中，卻一點也不怕冷？請看動物奇門功夫來解密。