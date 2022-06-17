凱文和塑膠杯男孩的哥兒們，回顧成立俱樂部以來的活動：在直線加速賽中學到速度、在甩尾賽道上學到控制、向其他汽車俱樂部學習制定章程、參觀汽車博物館了解汽車風格、到汽車拍賣會上彰顯自己對進入汽車俱樂部界的認真，最重要的是委託一流的造車廠師傅改造他們的車子。他們總算將俱樂部會所布置完善，也將改好的車子在戶外場地一字排開，邀請相關人士來他們的第一屆車展共襄盛舉，見證他們的進步。