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聖人大盜

衛視電影台 - 今日 11:00PM 節目表
青年創業家尹子翔夢想利用區塊鏈及虛擬貨幣，與夥伴改變不合理的經濟現狀。他處處碰壁，在提案會遇到現實理性的徐菁，尹子翔接受徐菁的合作提案，期盼已久的虛擬貨幣募資即將展開，光鮮亮麗背後卻暗藏骯髒私下交易。

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