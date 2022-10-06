在奇妙的野生世界裡，有許多五彩繽紛又稀奇古怪的動物，無論是笨重的大塊頭或不起眼的小傢伙，生命演化的背後都有其道理。掠食者和獵物之間最常玩的遊戲就是捉迷藏了，加彭膨蝰躲在落葉堆的時候幾乎無法辨別，但草原猴也演化出絕佳的視力，可以發現膨蝰設下的陷阱。另外，環境風土也是促成演化的一股重要力量，紅鸛演化出可以在腐蝕性極強的鹼湖裡覓食的能力，身邊根本沒有其他掠食者。